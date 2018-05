Mercato San Severino, incendio distrugge appartamento: sgomberata palazzina

Paura, la scorsa notte, in località Sant’Angelo a Mercato San Severino, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al piano terra di una palazzina.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del locale comando che hanno sgomberato la struttura e lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme. Fortunatamente non ci sono feriti. Ignote le cause del rogo.

Gallery