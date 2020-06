Incendio in un appartamento a Pastena: corrono i vigili del fuoco

Attimi di tensione nella tarda mattinata, in via Gaetano del Mercato, a Pastena. Come riporta Salernonotizie, un incendio, per cause da accertare, si è sviluppato all’interno di una abitazione al sesto piano di un condominio.

Il rogo

Allarme tra i residenti a causa del fumo dal balcone: sul posto, i vigili del Fuoco che hanno domato il rogo. Fortunatamente, nessun ferito. Si indaga, dunque, per stabilire la causa dell'episodio.