Incendio a Stio Cilento, appartamento completamente divorato dalle fiamme

Fuoco e fiamme, a Stio Cilento. Un appartamento, infatti, è stato completamente distrutto da un incendio.

L'intervento

Sul posto i Vigili del fuoco di Vallo della Lucania, alcune squadre della sede centrale e l'elicottero Drago 69 che ha perlustrato la zona sorvolandola dall'alto. Fortunatamente, nessun ferito, in quanto i caschi rossi hanno fatto evacuare giusto in tempo i residenti. Accertamenti in corso.

Gallery