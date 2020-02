Incendio in un capannone ad Atena Lucana: indagini a tutto campo

Fiamme in un capannone ad Atena Lucana, nella notte, in contrada Maglianello. Le lingue di fuoco hanno avvolto e distrutto gran parte delle attrezzature dell'azienda che produce recinzioni metalliche.

Le indagini

Sul posto i vigili del fuoco per domare il rogo. Si indaga, dunque, per risalire alle cause dell'incendio. Intanto, è stata ritrovata una tanica, di cui è ancora sconosciuto il contenuto. Accertamenti in corso.