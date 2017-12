Incendio in un deposito, ad Atrani: dramma sfiorato per la presenza di alcune bombole

Dramma sfiorato, stamattina, ad Atrani: come riporta Il Vescovado, un principio d'incendio al locale deposito adiacente ad una palazzina di via Papa Giovanni XIII, nella parte alta del borgo, ha generato il panico tra i residenti degli appartamenti, tre famiglie, scese in strada.

La dinamica

All'interno di quel deposito, una struttura provvisoria in legno e lamiere collegata al fabbricato, erano allocate alcune bombole del gas: provvidenziale, dunque, l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. I caschi rossi sono riusciti ad evitare il peggio. Tutte da accertare, ad ogni modo, le cause dell'incendio.