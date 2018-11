Auto va a fuoco sull'A3: traffico in tilt tra Nocera Inferiore ed Angri

Paura, oggi pomeriggio, lungo l’autostrada A3 Napoli-Salerno, dove un’automobile è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre percorreva il tratto tra i comuni di Nocera Inferiore ed Angri, in direzione nord. Per fortuna gli occupanti sono usciti in tempo dall’abitacolo prima che venisse distrutto dall’incendio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Traffico in tilt.