Paura sull'A2 del Mediterraneo: un'auto si incendia all'altezza di Pontecagnano

Tensione, nel primo pomeriggio di oggi, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Pontecagnano. Per cause da accertare, come riporta Ondanews, una Mini ha preso fuoco: fortunatamente il conducente, accortosi dell’avaria, è riuscito a mettersi in salvo in tempo.

L'intervento

Sul posto, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli per domare il fuoco, nonchè l'Anas per regolare la viabilità del tratto e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. La vettura, ad ogni modo, è stata distrutta dalle fiamme.