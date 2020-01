Auto a fuoco sull'A2, nei pressi di Pontecagnano: nessun ferito

Auto in fiamme sull’A2 del Mediterraneo in direzione sud, prima della prima galleria nei pressi dello svincolo di Pontecagnano.

Il fatto

La vettura avvolta dalle lingue di fuoco è stata fernata in una piazzola: fortunatamente, il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo, senza ferite. Tensione, intanti, tra gli automobilisti che percorrevano la galleria, per via del fumo nero. Ad ogni modo, attivata la macchina dei soccorsi per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Nessuna grave conseguenza.