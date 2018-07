Rallentamenti e disagi sull'A2, si incendia un'auto: traffico in tilt

Code e rallentamenti, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in direzione nord, tra Fratte e Baronissi, nel salernitano. Per cause da accertare, un’auto ha preso fuoco in corrispondenza del km 6,000: immediatamente, i caschi rossi hanno domato il rogo e l'allarme è rientrato.

I soccorsi

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, l'Anas, le forze dell'ordine e i volontari della Protezione Civile di Pellezzano. Tutti al lavoro, dunque, per la gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile. Si raccomanda prudenza.