A fuoco un'auto sull'A2 del Mediterraneo, nei pressi di Polla: corrono i soccorsi

Si è incendiata nei pressi dello svincolo di Polla, per cause da accertare, una Fiat: provvidenziale, l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno domato le fiamme, mettendo in sicurezza l’auto