Auto in fiamme ad Agropoli, è la quarta in pochi giorni: si indaga

Quarta auto a fuoco, in pochi giorni, ad Agropoli. E’ accaduto la scorsa notte nei pressi dell’abitazione dei proprietari della vettura che, intorno alle 2, è stata avvolta dalle fiamme che l’hanno completamente distrutta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, allertati dai residenti sbalzati dal letto per via del fumo proveniente dall’esterno. Anche su questo rogo indagano i carabinieri che, al momento, non escludono alcuna pista, compresa quella dolosa.