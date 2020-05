Fiamme nella notte: intossicate due persone a Baronissi, auto a fuoco ad Agropoli

Vigili del fuoco in azione, nella nostra provincia, nella notte. A Baronissi, per cause ancora da accertare, un vasto incendio si è sviluppato all’interno di uno scantinato adibito a garage sito in una palazzina di via Berlinguer, coinvolgendo e distruggendo anche uno scooter. Sul posto, i carabinieri e due ambulanze de “Il Punto” che hanno trasferito alcune persone rimaste intossicate dalle esalazioni all’ospedale “Fucito” di San Severino, come riporta Zerottonove.

L'altro incendio

Sempre nella notte, un’auto è andata a fuoco ad Agropoli, in località Fuonti: le fiamme hanno interessato una Fiat Punto Blu, parcheggiata nei pressi dell’abitazione dei proprietari. Sul posto, i caschi rossi e i carabinieri. Si indaga.