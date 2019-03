Incendio a Baronissi: in fiamme un'auto in sosta vicino alla Guardia Medica

Tensione, in via Berlinguer, a Baronissi: come riporta Zerottonove, un’auto ha preso fuoco nei pressi della Guardia Medica. Il rogo sarebbe stato di natura accidentale.

Gli accertamenti

La vettura avvolta dalle fiamme era parcheggiata in una zona centrale del comune, quando ha improvvisamente preso fuoco per dinamiche ancora non chiare. Fortunatamente, nessun ferito.