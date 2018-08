Tensione, ieri sera, a Baronissi, in via Ferreria: un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, pare a causa di un corto circuito, come riporta Zerottonove.

L'intervento

Sul posto, i Vigili del Fuoco per domare il rogo, nonchè le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Fortunatamente, nessun ferito.