In fiamme un'auto a Battipaglia: corrono i caschi rossi e la Protezione Civile

Tensione, stamattina, a Battipaglia: un’auto parcheggiata in via Cernaia, per cause da accertare, ha improvvisamente preso fuoco. Sul posto , la Protezione Civile di Battipaglia e i Vigili del Fuoco, per domare il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero.

L'intervento

Pare che l'incendio sia partito dal vano motore della vettura. Allarme rientrato, ad ogni modo, senza nessuna gravissima conseguenza.