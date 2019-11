Incendio a Campagna: a fuoco tre auto, si indaga

Vasta colonna di fumo, nel pomeriggio, al centro di Campagna: tre auto sono andate in fiamme, per cause da accertare.

Gli accertamenti

Sul posto, i vigili del fuoco che hanno domato il rogo evitando il peggio. L'ipotesi è che le fiamme abbiano interessato inizialmente una delle due vetture, per poi propagarsi e raggiungere le altre due. Si indaga.