In fiamme un'auto, a Cava de’ Tirreni, questa mattina: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Dalle prime indiscrezioni, il rogo è avvenuto in Corso Gugliemo Marconi e non ha coinvolto altre vetture.

Sul posto, i caschi rossi che hanno domato le fiamme. Completamente danneggiata la vettura.