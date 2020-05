Auto in fiamme sulla Cilentana: uomo alla guida illeso, i soccorsi

Paura nella tarda serata di ieri lungo la Cilentana: un’auto, all’altezza dello svincolo di Perito, per cause da accertare, ha preso fuoco, in direzione Vallo della Lucania.

Il fatto

La vettura che è stata divorata dalle fiamme: sul posto, i vigili del fuoco per domare il rogo. Fortunatamente, l’autista è rimasto illeso.