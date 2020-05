Sant'Egidio del Monte Albino: ignoti incendiano l'auto di don Gerardo

Vile gesto intimidatorio nei confronti del parroco di Sant'Egidio del Monte Albino, don Gerardo Coppola. Ignoti, l'altra notte, hanno dato fuoco alla sua vettura, parcheggiata sotto casa. A esprimere vicinanza al sacerdote, il sindaco Nunzio Carpentieri: "L'affetto e la stima che mi legano a don Gerardo Coppola sono più che noti. Ho sempre ringraziato il Signore per il dono che ci ha fatto di un parroco giovane, generoso, disponibile, attento al suo popolo. - ha scritto il primo cittadino - Come sapete, l'altra notte si è verificato un fatto molto grave, sul quale ho atteso di scrivere solo per rispetto e per evitare inutili clamori nella fase di avvio delle indagini. L'auto di don Gerardo, parcheggiata sotto la sua abitazione, è stata data alle fiamme. Un gesto di inaudita violenza del quale ancora non si riescono a comprendere le motivazioni". Don Gerardo ha sporto denuncia ai Carabinieri.

