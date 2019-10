Auto in fiamme a Filetta di San Cipriano: si indaga

Tensione, nel pomeriggio, a a Filetta, frazione di San Cipriano Picentino. Come riporta Zerottonove, una Fiat Stilo ha improvvisamente preso fuoco. Non sono ancora chiare le cause e la dinamica di quanto avvenuto in via Casalino.

L'intervento

Pare che il proprietario, di cui non si conosce ancora l’identità, abbia abbandonato l’auto dopo essersi reso conto della fuoriuscita di fumo. Sul posto, i Carabinieri della Stazione di Mercatello e i Vigili del Fuoco. Si indaga.