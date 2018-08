Incendio a Polla: furgone e auto distrutti dalle fiamme, si indaga

Incendio a Polla: un furgone e un'auto parcheggiati nelle vicinanze sono stati avvolti dalle fiamme. In particolare, il furgone, carico di materiali vari, è andato completamente distrutto.

L'intervento

Sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina accorsa dopo pochi minuti e che ha lavorato per alcune ore per confinare il rogo, affinché non si propagasse. Ancora da accertare le cause dell'incendio: sul luogo, anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Gallery