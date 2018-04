Auto in corsa avvolta dalle fiamme sulla Lungoirno: salvo conducente

Paura, nella tarda serata di ieri, sulla Lungoirno a Salerno, dove un’automobile (Hyundai Santa Fe) è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre si dirigeva verso la rotatoria che collega la strada con via Torrione. Fortunatamente il conducente è riuscito ad uscire in tempo dall’abitacolo. Coinvolte anche altre vetture parcheggiate. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo chiudendo, per diversi minuti, la carreggiata.