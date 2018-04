Fuoco e fiamme a Nocera Superiore: incendiate due auto in sosta, si indaga

A fuoco due auto, intorno alle 20 di ieri, a Nocera Superiore, in Arena Mazzini. Per cause da accertare, infatti, si è incendiata una vettura in sosta: le fiamme hanno avvolto anche una seconda auto parcheggiata accanto.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco per domare il rogo che aveva assunto notevoli dimensioni. Pare che la prima auto sia andata in cortocircuito, ma sono in corso accertamenti per conoscere le esatte cause dell'accaduto. Tensione tra i residenti, prima dell'arrivo dei caschi rossi.





