A fuoco un'auto, fiamme dinanzi ad una pasticceria di Battipaglia: si indaga

A fuoco un'auto, a Battipaglia, dinanzi alla pasticceria Asia. Stamattina una nube di fumo densa si è levata dinanzi al noto esercizio commerciale.

Gli accertamenti

Non si conoscono le cause del rogo: si indaga, dunque, per ricostruire l'episodio che, fortunatamente, non ha causato feriti. Sul posto, i vigili del fuoco che hanno domato le lingue di fuoco.