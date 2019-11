Dramma sventato a San Cipriano: auto in corsa prende fuoco, conducente salva per miracolo

Dramma sventato, in serata, a San Cipriano Picentino. Una Fiat Punto, infatti, mentre stava percorrendo via Casalino, a Filetta, ha preso improvvisamente fuoco.

L'incidente

La donna al volante, accorgendosi del fumo, ha accostato la vettura, per poi abbandonarla rapidamente: in un attimo sono divampate le fiamme che hanno divorato l’auto, come riporta Zerottonove. Sul posto, i vigili del fuoco per domare il rogo: la vettura è andata completamente distrutta. Sul posto, anche i carabinieri e la polizia stradale.