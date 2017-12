Auto distrutta dalle fiamme a Sant'Arsenio: evacuate due famiglie

Panico, la scorsa notte, in via Annunziata a Sant’Arsenio dove un’automobile è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme per cause in corso di accertamento.

Il fatto

Spaventati i residenti, che hanno allertato subito i vigili del fuoco, i quali sono riusciti a domare l’incendio in pochi minuti. Ma poiché la vettura era parcheggiata vicino alle abitazioni, due famiglie con bambini sono state evacuate per consentire ai caschi rossi di mettere in sicurezza l’area. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.