Due auto a fuoco nella notte a Battipaglia: ipotesi dolo

Sono in corso le indagini, da parte della Polizia di Battipaglia, sull’incendio divampato, la scorsa notte, in via Olevano.

Le indagini

Due automobili, infatti, sono state improvvisamente avvolte dalle fiamme per cause in corso di accertamento. A dare l’allarme sono stati gli abitanti della zona che hanno subito telefonato ai vigili del fuoco che, in pochi minuti, sono giunti sul posto per domare i due roghi. Non si esclude la pista dolosa. E’ caccia ai presunti piromani.