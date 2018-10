Viale dei Normanni: due auto a fuoco nella notte, si indaga

Due auto in fiamme in Viale dei Normanni, a Salerno. Come ci segnalano alcuni lettori, le vetture avrebbero preso fuoco nella notte, per cause da accertare.

L'intervento

Per domare il rogo, dunque, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco: tanta tensione, ma nessun ferito, nè alcuna gravissima conseguenza.