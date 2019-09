Fiamme sull'autobus a Mercatello: corrono i vigili del fuoco

Un principio d'incendio si è sviluppato questo pomeriggio a Mercatello, a bordo del pullman dii Busitalia che percorre la linea numero 8, da Battipaglia e diretto a Salerno.

L'allarme

L’autista ha subito fermato l'autobus e ha fatto scendere i passeggeri. Fumo e vigili del fuoco in azione sul cavalcavia che dal Parco Arbostella conduce a via Parmenide.

La nota della Filt

"L’incendio di questo pomeriggio sull’autobus di Busitalia Campania sulla tratta Battipaglia - Salerno che, per poco, non si è trasformato in tragedia, è l’ennesimo episodio grave e preoccupante che ci troviamo a registrare negli ultimi mesi nel trasporto pubblico locale salernitano. La Filt da tempo denuncia la vetustà del parco rotabile, fattore di per sé ingenerante situazioni come la suddetta e che delinea una vera e propria emergenza sicurezza. Nonostante gli sforzi messi in campo dalla Società nell’acquisto di nuovi autobus, sono molti ancora i mezzi datati ed obsoleti. Attendiamo da mesi la consegna dei nuovi autobus da parte della Regione Campania e ci auspichiamo che ciò avvenga nel più breve tempo possibile così da garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. a sicurezza non va considerata solo come un costo, ma deve essere l’obiettivo primario di tutti, nessuno escluso, ed un’assoluta necessità".