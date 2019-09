Incendio in fabbrica ad Avellino: fumo nero verso il Salernitano

E' esplosa una fabbrica di Pianodardine (Avellino). Una enorme colonna di fumo nero sta oscurando la città e si sta espandendo anche nelle zone circostanti. I fumi sono tossici. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno invitato i cittadini ad abbandonare la zona. Tutte le altre fabbriche stanno evacuando gli operai. In fiamme il materiale custodito nel piazzale della ICS - Industrie Composizione Stampati, fabbrica adiacente allo stabilimento della Denso e ad Irpinia Calcestruzzi.

I disagi

Il fumo nero si sta estendendo anche verso la provincia di Salerno. A partire dall’agro nocerino sarnese. Di qui l’appello del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato: “Al momento nessun pericolo è segnalato per la nostra città, tuttavia si consiglia di tenere finestre e balconi chiusi, di evitare di mettersi in viaggio verso i comuni dell’avellinese confinanti con la provincia di Salerno. La Prefettura – si legge nella nota – sta monitorando la situazione insieme ai tecnici dell’Arpac. Informeremo tempestivamente la popolazione in caso di evoluzione degli eventi”. Il fumo è stato avvistato anche in altri comuni della zona nord della provincia e potrebbe spostarsi verso il capoluogo salernitano.