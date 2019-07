Fiamme ad Altavilla Silentina: incendio in un'azienda agricola

Tanta paura, questo pomeriggio, ad Altavilla Silentina: per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio in una azienda agricola in località Scanno.

I soccorsi

Si è subito sollevata una nube di fumo nero e denso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme ed i Carabinieri per accertare responsabilità e verificare i danni.