Incendio in un'azienda a Battipaglia: indagini a tutto campo

Un incendio è divampato, martedì scorso, all'interno di un'azienda che si occupa di spedizioni nella zona industriale di Battipaglia. Le fiamme hanno danneggiato due cassoni in cui erano depositati i rifiuti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo ,e anche i carabinieri, i quali hanno avviato subito le indagini per accertarne la natura. Al momento non si esclude alcuna pista, neanche quella dolosa. Ma, al momento, non vi sarebbero riscontri in questa direzione.