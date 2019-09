Ennesimo incendio a Battipaglia, a fuoco un'azienda di pneumatici

Ancora un incendio a Battipaglia: per cause da accertare, si è sviluppato un rogo in un’azienda di pneumatici collocata in via Bosco I.

Il fatto

La denuncia dell'ennesimo disastro, è stata resa nota anche sui social, sul gruppo Facebook “Sei di Battipaglia..Il vero”.

La denuncia

Intanto, lo scorso lunedì, l’avvocato Paola Contursi, scortata all'Ufficio del Comandante del nucleo investigativo interprovinciale ha depositato denuncia per “disastro ambientale” per conto dell’onorevole Paolo Bernini, ex portavoce parlamentare del M5S, salernitano d’adozione. Obiettivo della denuncia a carico di Comune, Provincia e Regione è quello di arginare -con l’ausilio della Magistratura- il susseguirsi di roghi tossici nella città di Battipaglia. "I roghi, sembrano versosimilmente tutti di natura dolosa ed è ancora sconosciuta la matrice di tali azioni. Si pretendono quindi chiarezza su tutta la vicenda, oltre che punizioni severe per tutti coloro che, anche con condotte omissive, si sarebbero dimostrati incapaci di tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente. - si legge sulla nota - I roghi all’attenzione della Magistratura sono quelli che hanno interessato negli anni Sele Ambiente - Nappi - New Rigeneral Plast ed M.G.M. La denuncia riguarda anche gli affidamenti diretti fatti dal Comune nei confronti di queste società".