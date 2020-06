Incendio in un'azienda, il fumo nero invade la zona industriale di Salerno

Un incendio divampato, oggi pomeriggio, all'esterno di una fabbrica che lavora prodotti siderurgici situata in via De Luca. Un'alta colonna di fumo nero è ben visibile da lontano e l'odore di bruciato si avverte fino al vicino comune di Pontecagnano Faiano. I vigili del fuoco del comando provinciale sono giunti con le autobotti per domare il rogo.

I danni

In fiamme, una pensilina esterna sotto la quale c'era un fusto contenente dell'olio esausto. Probabilmente, è stato questo a far innalzare il fumo, ben visibile da diverse parti della città. Sul posto, i carabinieri forestali di Salerno che stanno verificando che non ci siano danni per l'ambiente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery