Prova a spegnere un incendio: uomo muore a Cava de' Tirreni

Tragedia, questa sera, a Cava de’ Tirreni, dove un uomo è stato trovato nei pressi della storica Badia.

I soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe cercato di spegnere le fiamme scaturite da un incendio provocato da cause in corso di accertamento. Non si conoscono anche le generalità della vittima. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, e i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.