Incendio in un bar a Cava: Valiante scrive a Minniti

Dopo l’incendio verificatosi all’interno di un bar di Cava de’ Tirreni, che fino a un mese fa era gestito dal padre di Carmine Benincasa, noto giornalista di Fanpage, la testa giornalista che è balzata agli onori della cronaca nazionale per l’inchiesta sul sistema rifiuti in Campania, il deputato uscente (non ricandidato) del Pd Simone Valiante ha deciso di scrivere direttamente al ministro dell’Interno Marco Minniti. Il motivo? “Fare i necessari approfondimenti al riguardo – scrive Valiante - supportando adeguatamente il pregevole lavoro delle forze dell’ordine ed anche valutando, ove opportuno e con i dovuti riscontri, un programma di protezione per questi ragazzi”.