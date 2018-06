Cava de' Tirreni, incendio distrugge il bar "Non solo latte"

Tensione, la scorsa notte, a Cava de’ Tirreni, dove un incendio ha distrutto il noto bar “Non solo latte”.

L’intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con le autobotti della sede centrale e due autopompe provenienti dal distaccamento di Salerno e di Giffoni Valle Piana. Le squadre hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme che hanno completamente distrutto i locali e portare la situazione alla normalità. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri.

Gallery