Incendio all'esterno di un bar a Buccino: spaventati i residenti

Tensione, la scorsa notte, a Buccino, dove un incendio è divampato all’esterno di un bar situato in via Oleiros. Le fiamme hanno provocato danni alle insegne e ad alcune parti della struttura.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati i residenti che hanno subito allertato i vigili del fuoco, i quali, in poco tempo, hanno domato il rogo, la cui origine ancora non è stata accertata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, al momento, non escludono alcuna pista.