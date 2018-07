Incendio a Castel San Giorgio, le fiamme lambiscono le case

In fiamme una baracca, a Castel San Giorgio, in via Lanzara. L'incendio che minacciava le vicine abitazioni è stato domato con prontezza dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Nocera inferiore.

Le indagini

Sul posto, anche l'autobotte dalla sede centrale. Ad andare a fuoco, un deposito di legna e materiale vario depositato. Accertamenti in corso.

