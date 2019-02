Incendiata la baraccopoli a Nocera Inferiore: fiamme poco prima dello sgombero

In fiamme, le baracche a Nocera Inferiore, questa mattina. Prima che il Comune intervenisse con l’ennesimo sgombero coatto, intorno alle 9, è spuntata una colonna di fumo da un terreno abbandonato alle spalle del dipartimento di salute mentale.

Il caso

In quelle baracche viveva un gruppo di rom: non è escluso che qualcuno, accorgendosi dell’arrivo degli addetti del Comune, ha pensato di incendiare la tendopoli. Sul terreno di proprietà della Regione Campania, una volta liberato, sarebbero stati realizzati degli orti urbani come previsto dall'amministrazione comunale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la Polizia Municipale e i Carabinieri per i rilievi del caso.