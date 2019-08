Barca in fiamme a Marina di Camerota: bimbo ustionato

Tragedia sfiorata, lunedì sera, nel porto di Marina di Camerota, dove un incendio è divampato a bordo di un’imbarcazione che aveva appena fatto rifornimento.

I soccorsi

Le fiamme hanno ferito un bambino di 9 anni che – riporta La Città – è stato trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania con diverse ustioni ad un braccio. A bordo della barca, con lui, un uomo originario di Roma e altri due bambini, tutti in vacanza a Scario. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Guardia Costiera. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell’esplosione.