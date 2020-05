Incendio a Battipaglia, nube nera vicino all'autostrada

Incendio a Battipaglia: in via Jonio, nei pressi dello sbocco autostradale, a pochi metri dalla scuola Calamandrei, una nube nera ha messo in allarme tutti, automobilisti compresi.

Il fatto

I caschi rossi sono giunti sul posto per domare le fiamme, insieme alla Protezione Civile e agli agenti della Polizia Municipale. Come riporta Zerottonove, secondo le prime indiscrezioni si presume che la dinamica dell’accaduto sia rintracciabile in alcune erbacce che dopo aver preso fuoco avrebbero raggiunto la proprietà di un vivaio vicino. Lì si sarebbe incendiato anche materiale plastico. Il rogo è stato domato nel giro di mezz’ora. Tanta tensione.