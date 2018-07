Incendio in un appartamento a Battipaglia: scattano i soccorsi

Tensione, a Battipaglia: si è verificato un incendio in un appartamento situato al quarto piano di una palazzina di via Piave, a Battipaglia. Ignoti, i motivi del rogo.

L'intervento

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia Municipale e l’Humanitas, come riporta Zerottonove. Il fumo avrebbe cominciato ad uscire dalla finestra alle ore 9 del mattino: il traffico, già compromesso dai lavori di miglioria urbana, è stato ulteriormente rallentato per far fronte all’emergenza. La anziana residente della casa non risulta ferita.