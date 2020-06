Da' alle fiamme sterpaglie e sviene, 79enne muore carbonizzato a Battipaglia

Un ex dirigente della Regione Campania, Antonio Verdoliva, di 79 anni, è morto, nel pomeriggio di ieri, avvolto dalle fiamme in un terreno di sua proprietà nei pressi della zona costiera di Battipaglia. Sono stati i vigili del fuoco a rinvenire il cadavere perchè allertati per un incendio. Lì, scoprendo il corpo semicarbonizzato dell'anziano, hanno chiesto l'intervento dei carabinieri che hanno identificato la vittima, un dirigente regionale in pensione.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe dato alle fiamme alcune sterpaglie; poi, probabilmente a causa del vento, il rogo è diventato incontrollabile. In quel frangente, avrebbe inalato i fumi, perdendo i sensi e morendo pochi istanti dopo. Sul posto, il medico legale che, dopo l'esame esterno della salma, conferma che il decesso sia avvenuto a causa di un malore, forse un arresto cardiocircolatorio, per poi essere avvolto dalle fiamme. Intanto, il pm di turno della Procura di Salerno ha già liberato la salma, restituendola alla famiglia.

Il cordoglio

La notizia della scomparsa di Verdoliva fa subito il giro delle strade di Battipaglia e Olevano sul Tusciano dov'era molto conosciuto. "Scompare un grande uomo! Antonio è stato un modello di integrità, serietà ed umiltà per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo. La Pro Loco di Olevano Sul Tusciano lo ricorda con amore e gratitudine" scrive su Facebook il presidente Pietro D'Aniello. "Triste e infelice notizia! La terra sia lieve all’amico Antonio Verdoliva, già dirigente Stapa Cepica e persona capace e perbene" gli fa eco, sempre tramite i social, il presidente provinciale delle Acli Salerno Gianluca Mastrovito.