Incendio a Bellizzi, attimi di panico per una bimba e un anziano

Attimi di forte tensione, a Bellizzi, intorno alle 14.30: per cause da accertare, si è sviluppato un incendio nella cantina e al primo piano di uno stabile, in viale della Repubblica.

Il fatto

Nel palazzo, una bambina che si trovava da sola in casa ed un anziano in un altro appartamento: sul posto, i vigili del fuoco per domare le fiamme e i sanitari del 118 per soccorrere eventuali feriti. Accertamenti in corso per ricostruire l'accaduto.