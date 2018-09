Fiamme in Costiera Amalfitana, 3 canadair in azione tra Minori e Maiori

Ancora incendi in Costiera Amalfitana. Dal primo pomeriggio ben tre canadair sono in azione tra Minori e Maiori per la presenza di diversi focolai.

I danni

Le fiamme stanno distruggendo decine di ettari di vegetazione. A vigilare sull’evoluzione dei roghi, sul versante i volontari del locale nucleo comunale di Protezione di Civile. Spaventati i residenti e anche i turisti che si trovano ancora nella Divina per godersi qualche ora di relax. Nei giorni scorsi un altro imponente incendio si è verificato lungo la Strada Statale 163.