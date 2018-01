Campigliano, bus in fiamme: tensione tra i passeggeri

Attimi di tensione, ieri, a Campigliano di San Cipriano Picentino. Come ci segnala un lettore, un pullman della Sita ha improvvisamente preso fuoco, mentre era in marcia.

Il caso

Fortunatamente, nessuna grave conseguenza, ma solo tanto spavento per i passeggeri: accertamenti in corso per far luce sull'episodio.