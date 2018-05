Incendio ad Eboli, va a fuoco una cabina elettrica: caschi rossi in azione

Fiamme ad Eboli: a fuoco, infatti, per cause da accertare, una cabina elettrica che alimenta impianti fotovoltaici, in località Serre.

L'intervento

Sul posto i Vigili del Fuoco di Eboli e l'autobotte dalla sede centrale: non semplici, le operazioni per domare le fiamme. Attimi di tensione, dunque, ma, grazie al provvidenziale intervento dei caschi rossi, tutto è stato risolto.

