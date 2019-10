Paura a Salerno, fumo fuoriesce dalla cabina elettrica del lungomare

Momenti di paura, questa sera, sul Lungomare Trieste a Salerno, dove del fumo è improvvisamente fuoriuscito da una centralina elettrica situata nei pressi di Piazza Cavour. A segnalarcelo è una lettrice che si è trovata a passeggiare sul litorale cittadino. Da quanto si apprende sembra che siano stati allertati i vigili del fuoco di via Ligea, che sono pronti ad intervenire per mettere in sicurezza la zona.