Caos treni per un incendio doloso: forti ritardi da e verso Salerno

Disagi per chi viaggia in treno dalle ore 5.10, con la sospensione della circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee direttissima fra Roma e Firenze per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria, dopo un incendio di una cabina elettrica dell'Alta Velocità.

Il caos

L'allarme è scattato dopo la segnalazione di un motorista di un treno merci che ha visto il fumo e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Polfer, Digos e polizia scientifica che ha effettuato i rilievi. Dalle prime ipotesi degli investigatori si tratterebbe di una manomissione di origine dolosa. Già in passato si sarebbero registrati casi simili sulla stessa linea. Pesanti ritardi anche per i treni da e verso Salerno.